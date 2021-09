DJOKOZ + FLOX en concert Le Diapason – Université de Rennes 1, 21 octobre 2021, Rennes.

DJOKOZ + FLOX en concert

Le Diapason – Université de Rennes 1, le jeudi 21 octobre à 20:30

— **FLOX** Flox, c’est avant tout un son reconnaissable dès la première écoute : un mélange subtil de rythmiques reggae jouées à la sauce électro. C’est une attitude décontractée, tant dans le style du personnage que dans la fluidité de sa musique. C’est une passerelle étonnante entre la tradition jamaïcaine et l’effervescence de la scène dub anglaise. Comme annoncé dans son précédent album “Taste of Grey”, FLOX met un terme à une période de vie de 12 années qu’il qualifierait de “fondamentales”. Aujourd’hui il se lance dans l’expérience SOLO sur scène et va revisiter ses titres phares avec le defi de les mettre en forme et de les interpréter seul devant un public. Une suite logique pour cet artiste multi-instrumentiste qui a produit seul dans son studio ses six précédents albums et qui pense que dans tout domaine artistique il est essentiel de se mettre en danger pour rester frais et inventif. On peut donc s’attendre à un NU REGGAE plus digital de l’artiste qui va se laisser inspirer par cette nouvelle vibration scénique pour ensuite mieux se surprendre et nous surprendre en studio. En ouverture le Groupe **Djokoz** Reggae/Dub Djokoz est un groupe composé de deux musiciens bretons. Les deux amis jouent de la musique ensemble depuis plus de 10 ans et ont appris au fil du temps à communiquer au travers d’instruments divers et variés. C’est naturellement par leur musique qu’ils cherchent à transmettre les émotions et moments forts qu’ils ont vécus ensemble à leur public. Voyages dans des contrées lointaines, doutes et angoisses de voyageurs — ou de citoyens, spiritualité, liberté… Les sujets sont nombreux, les ambiances musicales variées pour ces deux multi-instrumentistes. Les Djokoz espèrent ouvrir une porte vers de nouvelles idées et vers un bon moment musical. **► Jeudi 21 octobre à 20h30 au Diapason** Etudiants : gratuit Plein tarif : 10 euros Carte Sortir 3 euros

Une soirée spécial Nu Reggae

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T23:59:00