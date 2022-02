DJMAWI AFRICA AVEC #AMCHI AUX ARABOFOLIES 2022 – Institut du Monde Arabe, PARIS V Institut du Monde Arabe – Festival Arabofolies 2022 Paris Catégorie d’évènement: Paris

DJMAWI AFRICA AVEC #AMCHI AUX ARABOFOLIES 2022 – Institut du Monde Arabe, PARIS V Institut du Monde Arabe – Festival Arabofolies 2022, 18 mars 2022, Paris. DJMAWI AFRICA AVEC #AMCHI AUX ARABOFOLIES 2022 – Institut du Monde Arabe, PARIS V

Institut du Monde Arabe – Festival Arabofolies 2022, le vendredi 18 mars à 20:00

Djmawi Africa fusionne naturellement les genres et les influences pour partager leur richesses issues du métissage. Avec dynamisme et fraicheur, Djmawi Africa offre à chaque prestation une fête où chacun profite d’une ambiance des plus enivrantes. Mais le groupe, ne s’arrête pas là et défend avec ardeur ses origines africaines à travers leur travail de création musicale. Avec plus 13 ans de carrière le groupe a parcourt le monde (La France, L’Italie , La Croatie, l’Inde, L’Egypte, Le Canada, Le Bresil, Le burkina fasso, Le Mali, Le Soudan…) sur de belles scènes telles que celles du Festival de Jazz De Montréal ou encore celle du festival Rock en Seine. C’est ainsi que Djamawi Africa gagne à se fait connaitre comme une référence musicale Actuelle/alternative Algérienne. Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé par des styles musicaux différents. (chaabi, andalou, rock, métal, reggae, gnawa, musique classique) Institut du Monde Arabe – Festival Arabofolies 2022 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris Quartier Saint-Victor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du Monde Arabe - Festival Arabofolies 2022 Adresse 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Ville Paris lieuville Institut du Monde Arabe - Festival Arabofolies 2022 Paris

Institut du Monde Arabe - Festival Arabofolies 2022 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DJMAWI AFRICA AVEC #AMCHI AUX ARABOFOLIES 2022 – Institut du Monde Arabe, PARIS V Institut du Monde Arabe – Festival Arabofolies 2022 2022-03-18 was last modified: by DJMAWI AFRICA AVEC #AMCHI AUX ARABOFOLIES 2022 – Institut du Monde Arabe, PARIS V Institut du Monde Arabe – Festival Arabofolies 2022 Institut du Monde Arabe - Festival Arabofolies 2022 18 mars 2022 Institut du Monde Arabe - Festival Arabofolies 2022 Paris Paris

Paris