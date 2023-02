Djimo – A 100% (Tournée) THEATRE DU CASINO DE ROYAT ROYAT Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Royat

Djimo – A 100% (Tournée) THEATRE DU CASINO DE ROYAT, 21 mars 2023 00:00, ROYAT. Djimo – A 100% (Tournée) Djimo. Un spectacle à la date du 2023-03-21 au 2023-11-19 20:30. Tarif : 25.0 25.0 euros. THEATRE DU CASINO DE ROYAT ROYAT Puy-de-Dôme . NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) EN ACCORD AVEC RICHARD CAILLAT- ARTS LIVE ENTERTAINMENT PRESENTE CE SPECTACLE: DJIMOA 100%Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour ! Spectacle éligible aux Molières 2022 Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018 « Révélation » du prix de Montreux 2018Informations pratiques:N° informations PMR : 03 81 54 20 47 Tarifs réduits : personnes étudiantes et sans emploi, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.. Djimo Votre billet est ici. NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) EN ACCORD AVEC RICHARD CAILLAT- ARTS LIVE ENTERTAINMENT PRESENTE CE SPECTACLE: DJIMO

A 100%



Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !

Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle.

Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué.

Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. »

Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour !

Spectacle éligible aux Molières 2022

Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018

« Révélation » du prix de Montreux 2018 Informations pratiques:

N° informations PMR : 03 81 54 20 47

Tarifs réduits : personnes étudiantes et sans emploi, sur présentation d’un justificatif en cours de validité. Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, Royat Autres Lieu THEATRE DU CASINO DE ROYAT Adresse ALLEE DU PARIOU Ville ROYAT Tarif 25.0-25.0 euros lieuville THEATRE DU CASINO DE ROYAT ROYAT Departement Puy-de-Dôme

THEATRE DU CASINO DE ROYAT ROYAT Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royat/

Djimo – A 100% (Tournée) THEATRE DU CASINO DE ROYAT 2023-03-21 was last modified: by Djimo – A 100% (Tournée) THEATRE DU CASINO DE ROYAT THEATRE DU CASINO DE ROYAT 21 mars 2023 00:00 THEATRE DU CASINO DE ROYAT ROYAT

ROYAT Puy-de-Dôme