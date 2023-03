Djimo à 100% C/o Mairie Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 25 25 Avec son spectacle « A 100% », Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Il n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour !

Passé par le Jamel Comedy Club et les salles de spectacle parisiennes comme le Point Virgule, Djimo poursuit l’aventure de l’humour en tant que chroniqueur dans l’émission Clique TV sur Canal +, aux côtés de Mouloud Achour. Le cinéma lui ouvre aussi ses portes, de « Rendez-vous- chez les Malawas » à « Les Méchants », son jeu d’acteur est remarqué. Depuis 2020, il présente son nouveau spectacle « Djimo à 100% » à travers la France. Il fait un arrêt à Salon-de-Provence pour une soirée de rire et de… tranquillité !



Tarif : 25€ Le vendredi 28 avril à 20h30, l'humoriste Djimo sera sur la scène de l'Espace Charles Trenet à Salon-de-Provence !

