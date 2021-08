Aix-en-Provence Le Modjo Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Djikö invite … Céline Benichou Le Modjo Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

« A l’occasion des soirées « Jazz en Terrasse » du MODJO, le guitariste-harmoniciste DJIKÖ invite la talentueuse chanteuse CELINE BENICHOU. Une rencontre musicale épaulée par la contrebasse avisée de Patrick FERNE durant laquelle les musiciens s’amuseront à improviser et réinterpréter de grands standards du Jazz et de la Bossa ! » Le Modjo, c’est apéro, planches généreuses ou dîner-concert autour d’une petite carte succulente concoctée avec amour par ANTO notre super chef! Réservation plutôt conseillée au 04.42.60.00.60 ♫♫♫ Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T23:59:00

