Djiin • Occult Hand Order • Red Cloud SUPERSONIC, 8 juillet 2022, Paris.

Le vendredi 08 juillet 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Assistez à trois concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

DJIIN

“Avec « Meandering Soul », DJIIN signe un superbe album avec lequel il atteint une maturité musicale qui lui permet d’affirmer sa personnalité dans un genre largement exploré et où il est difficile de sortir du lot. « Meandering Soul » est un des albums de stoner de l’année à ne pas manquer.” – HARD FORCE

” Ça commence par une couverture sortie tout droit d’un rêve psychédélique digne d’un trip de substances illicite, qui donne le ton à la musique qu’elle enveloppe. De toute évidence, nos cousins d’outreAtlantique ont décidé de passer à l’offensive, et ça fait plaisir à mes oreilles.” ” – Chicks ROCK Media

OCCULT HAND ORDER

Lourds sont les riffs. Sombres sont les songes.

Le trio frappe, psychédélique, fait vibrer la fuzz jusqu’au fond des squelettes.

Occult Hand Order secoue les âmes et les corps par son Stoner – Hard Psych bouillonnant.

Les 3 influences : Monolord, Black Sabbath, Mars Red Sky

RED CLOUD

RED CLOUD est un groupe de Rock parisien puisant son inspiration dans le Classic Rock des 70’s (Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Cactus, Atomic Rooster) auquel viennent se mêler des influences plus contemporaines (DeWolff, Monster Truck, Rival Sons). Un chant mystique et des riffs endiablés portés par une session rythmique lourde, le tout nappé par un orgue diabolique vous feront planer et danser toute la nuit !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



