Djihad – Ismaël Saïdi Caen, 12 octobre 2021, Caen.

Caen Calvados

Première partie d’un triptyque consacré au radicalisme, on découvre, en huit tableaux les aventures de trois paumés, embrigadés, qui décident de partir se battre en Syrie pour sauver leurs frères musulmans. De Bruxelles à Homs, en passant par Istanbul, le périple tourne rapidement au chaos.

Malgré le sujet terrible qui est ici traité, il s’agit avant tout de tourner en dérision le dogmatisme, la victimisation des Arabes, le racisme ordinaire qui règne dans les banlieues. Elle fait rire des clichés de toutes les religions et lève le silence sur ce qui est devenu tabou : la peur de l’autre et ce qu’elle déclenche.

Une pièce contre les préjugés, les discriminations et le racisme présentée dans le cadre du 15ème Rendez-Vous Citoyens.

mjc-cheminvert@wanadoo.fr +33 2 31 73 29 90 https://mjc-cheminvert.fr/

