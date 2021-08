Cassis Big ben Bouches-du-Rhône, Cassis Djibril Cisse aka Tcheba Big ben Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 28 Août pour le dernier week-end de la saison estivale BIG BEN Cassis invite l’icône Djibril Cisse aka #TCHEBA pour un dj set explosif ! “DJIBRIL CISSE aka TCHEBA a développé sa passion pour la musique durant son enfance. Natif d’Arles il a grandi avec des styles musicaux différents . Bercer par la musique africaines du fait de ses origines , mais aussi via la musique électroniques en passant par le Hip Hop , l’afro house ou bien la Trap toutes ces influences ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui .Un artiste au pluriel débordant d’énergie avec un seul objectif : faire danser les gens . Son set musicale est un mélange de toutes cette culture , TCHEBA est un artiste avec beaucoup de créativité et de passion qui sera vous séduire .” BIG BEN CASSIS Place Georges Clemenceau 13260 CASSIS Infoline : 0609211706 ♫DJ SET♫ Big ben Place Georges Clemenceau, 13260 Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

