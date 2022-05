DJIBI, OLI, ET LES AUTRES

2022-06-25 20:45:00 – 2022-06-25 A travers des extraits de textes divers , blog, chanson, textes originaux, et une chorégraphie, cette pièce évoque l’exil, la laïcité, les jeunes des REP (“Réseau d’Éducation Prioritaire”), et des témoignages d’adolescents ayant dû fuir leur pays… Les amis Grands.

Ce spectacle fut créé d’une rencontre entre les jeunes comédiens et des migrants scolarisés à Toulouse, qui ont enregistrés pour l’occasion les voix off du spectacle.

Théâtre contemporain – Tout public à partir de 8 ans. Par la compagnie Z’Energumènes Théâtre

Durée – 45 mn.

