DjeuhDjoah & Lt Nicholson · Mobylette Sound System & Selecta Will

Makeda, le jeudi 7 avril à 20:00

Dans le cadre de la 23ème édition du Festival International Music & Cinéma, Chinese Man Records et le Makeda s’allient et vous donnent Rendez-vous le Jeudi 7 Avril pour un concert exceptionnel de DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson au Makeda suivi d’un DJ Set de Mobylette Sound System & Selecta Will pour savourer le retour de la fête jusqu’au bout de la nuit. DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON Duo chantant et enchantant, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson font naviguer la chanson française entre jazz, afrobeat, soul, funk, electro et reggae. Ils reviennent en 2018 avec leur album « Aimez ces airs ». Il se compose de 14 pépites généreusement concoctés par les deux acolytes. Un hommage est naturellement rendu à l’illustre Aimé Césaire sur le titre du même nom tandis que les Antilles sont à l’honneur sur le disque. MOBYLETTE SOUND SYSTEM & SELECTA WILL Les deux collectifs vont piocher dans leur collection de pépites afro, brésil, ragga, cadence, avec un seul objectif : danser, danser, danser. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 8€ en prevente / 10€ sur place + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T01:30:00

