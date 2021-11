Paris 59 rivoli Paris Djeravica Band, samedi 13 novembre 59 rivoli Paris Catégorie d’évènement: Paris

Djeravica Band, samedi 13 novembre 59 rivoli, 13 novembre 2021, Paris. Djeravica Band, samedi 13 novembre

59 rivoli, le samedi 13 novembre à 19:00

La péninsule des Balkans entoure la montagne Djeravica. Aucun membre du groupe n’y a déjà mis les pieds, que ce soit Maxime Bertrand à la contrebasse, Lou Renaud-Bailly au davul, pas même Aliénor Guéniffet à l’accordéon ni Paul-Julian Quillier à l’alto. Leur musique est un doux salut aux musiques tziganes d’Europe Centrale et des Balkans. Proposant les compositions de Paul-Julian, les quatres musicien·en·s s’imprègnent des musiques tziganes, les teintant d’un langage intime proche du jazz et des musiques traditionnelles occitanes. Djeravica célèbre le collectif et la fête où se mêlent les bonheurs mélancoliques et les malheurs éclatants. Line up : Maxime Bertrand – Contrebasse, Lou Renaud-Bailly – Davul, Aliénor Guéniffet – Accordéon Paul-Julian Quillier – Alto Envie de découvrir ? [https://www.facebook.com/105674325112463/posts/131708055842423/](https://www.facebook.com/105674325112463/posts/131708055842423/) Y assister : Inscription très conseillée par mail à [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) (nom, nombre de places à renseigner) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli 19h-20h

Entrée libre, sortie au chapeau / Réservation conseillée par mail

Préparez vous à un voyage lors du concert du Djeravica Band ce samedi soir ! 59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu 59 rivoli Adresse 59 rue de rivoli Ville Paris lieuville 59 rivoli Paris