Le Klobe Palaiseau, le vendredi 10 décembre à 20:00

### **DJEN est un alchimiste, seul en scène :** un violoncelle, une voix, des compos empreintes de Gospel, de pop, de classique, d’électro et de musique urbaine. Un artiste qui tisse des liens, qui déplace des frontières jusqu’à les faire disparaître. Aussi à l’aise avec le grand répertoire qu’avec les productions modernes, il cherche ici l’équilibre entre l’acoustique et l’électronique. Sur un fil entre l’introspection et la joie, la douceur et la puissance émotionnelle, sa musique s’adresse au plus grand nombre, sans distinction d’âge, de classes ou de genres. Un artiste expressif, généreux, sincère… un tisseur de lien. Extraits : [[https://youtu.be/hBnGmtgIQe0](https://youtu.be/hBnGmtgIQe0)](https://youtu.be/hBnGmtgIQe0) [https://youtu.be/acoy_-VWLfs](https://youtu.be/acoy_-VWLfs) **Réservations :** [**par ce lien**](https://form.jotform.com/213263731999365)

Entrée prix libre // Ouverture à 19h00 //

Le Klobe Palaiseau 14, rue de la Pie Voleuse Palaiseau La Hunière Essonne



