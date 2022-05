Djely Tapa en concert au Centre culturel canadien Centre Culturel Canadien Paris Catégories d’évènement: île de France

Djely Tapa en concert au Centre culturel canadien Centre Culturel Canadien, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 02 juin 2022

de 20h00 à 21h00

. gratuit

Descendante d’une lignée illustre de griots maliens, la chanteuse Djely Tapa sera notre invitée sur la scène du Centre culturel canadien le jeudi 2 juin à 20h, pour un concert entre ambiances sahéliennes, blues et électro ! Descendante d’une lignée illustre de griots maliens, la chanteuse Djely Tapa sera notre invitée sur la scène du Centre culturel canadien le jeudi 2 juin à 20h, pour un concert entre ambiances sahéliennes, blues et électro ! Fille du mythique griot et danseur Djely Bouya Diarra et de la cantatrice Kandia Kouyaté, Djely Tapa diffuse sur la scène internationale l’art vocal des griots : ces figures emblématiques de la société malienne, gardiens des connaissances orales et de la mémoire. Installée au Canada depuis une quinzaine d’années, l’artiste a multiplié les collaborations avec Robert Lépine, Zal Cissoko, Afrotronix, Aboulaye Joné, Oumou Sangaré, Sylvie Desgroseillers… avant de lancer son premier album, Barokan, en janvier 2019. Reflet de ses multiples influences musicales, cet album qui résonne comme un hommage à la femme et à l’Africanité, a été nommé “Meilleur album Musique du monde” aux Junos 2020. Par ses envolées vertigineuses, sa voix haut perchée et son débit incandescent, Djely Tapa nous transporte dans sa musique afrofuturiste où se mêlent héritage mandingue et nuances électroniques. Réservez vos places ! Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/djely-tapa/ 0144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/djely-tapa/

