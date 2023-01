Djebarama Bibliothèque Assia Djebar, 17 janvier 2023, Paris.

Le mardi 17 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Un mardi par mois, Assia fait son cinéma ! Mardi 17 janvier à 19h, pour les adultes

De film en film, on explore, on analyse, on décrypte, on discute, on débat… bref. On parle cinéma !

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis

Bibliothèque Assia Djebar Djebarama