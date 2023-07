Djebar juniors : les ateliers de l’été Bibliothèque Assia Djebar Paris, 12 juillet 2023, Paris.

.Tout public. gratuit

Activités estivales pour les enfants, à partir de 6 ans

Tous les mercredis à 15h03 !

Mercredi 12 juillet

T’as fait ton sac ?

Choisis un tote bag, ta couleur préférée et applique le pochoir. Ça y est, tu es à la mode Summer Camp !

Mercredi 19 juillet

Dessinons dans les bois !

Avec quelques poscas et ton d’imagination, aide-nous à transformer les vitres de la bibliothèque en une forêt luxuriante !

Mercredi 26 juillet

Fleurs d’Hawaï

Aloha ! Donne une touche tropicale à tes vacances en confectionnant un magnifique collier de fleurs en papier crépon !

Mercredi 2 août

Scoubidooo !

Un peu de patience, 4 fils et plein de couleurs, c’est tout ce qu’il te faut pour faire un joli scoubidou !

Mercredi 9 août

On va semer !

On fait pousser des plantes

Mercredi 16 août

Bracelets brésiliens

On l’appelle aussi bracelet d’amitié, il apporte soleil et style aux chevilles et aux poignets, viens tresser le tien ! Tudo bem ?

Mercredi 23 août

Ça plane pour moi !

Le record de distance de vol d’un avion en papier est actuellement de 77m, tu peux mieux faire ? On va t’aider à relever le défi !

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

