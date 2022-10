D’Jazz Nevers : Jazz on a summer’s day Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nivre EUR 8.9 8.9 Dans le cadre du D’Jazz Nevers Festival, le jeudi 3 novembre à 20h est projeté le film « Jazz on a summer’s day ».

Film de Bert Stern (photographe de mode) et Aram Avakian en 1960.

Jazz on a summer’s day est l’un des tout premiers concerts filmés de l’histoire du cinéma avec Louis Amstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Chico Hamilton…

Un témoignage rare sur l’Amérique de la fin des années 50, restauré en 2021.

Tarifs cinéma. info@djazznevers.com https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-36/jazz-summers-day

