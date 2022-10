D’Jazz Nevers Festival Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nivre

D’Jazz Nevers Festival Nevers, 5 novembre 2022, Nevers. D’Jazz Nevers Festival

8 Place des Reines de Pologne Nevers Nivre

2022-11-05 – 2022-11-12 Nevers

Nivre Nevers Nièvre EUR 3 28 36ème édition du D’Jazz Nevers Festival du 5 au 12 novembre à NEVERS.

Voici la belle programmation 2022 ! Samedi 5 :

– A 17h, au Théâtre municipal avec Céline Bonacina et Laurent Dehors Duo. Tarifs : 10€/8€

– A 20h30, à La Maison avec Vincent Courtois Quintet en première partie et Aziza en deuxième partie. Tarifs : soirée 28€/17€ Dimanche 6 :

– A 17h, à La Maison avec M. Golouja. Tarifs : 16€/9.50€ Lundi 7 :

– A 12h15, au Théâtre municipal avec Mikko Innanen Autonomus. Tarifs : 5€/3€

– A 18h30, à La Maison avec M. Golouja. Tarifs : 16€/9.50€

– A 21h, au Théâtre municipal avec Airelle Besson. Tarifs : 18€/11€ Mardi 8:

– A 12h15, au Théâtre municipal avec Designers. Tarifs : 5€/3€

– A 18h30, au Café Charbon avec Nout. Tarif unique 10€

– A 21h, au Théâtre municipal avec Louis Sclavis Quartet. Tarifs : 18€/11€ Mercredi 9 :

– A 12h15, à La Maison avec Elise Dabrowski Trio. Tarif unique : 5€

– A 15h, au Café Charbon avec Sweet Dog. Tarif unique : 5€

– A 18h30, au Théâtre municipal avec Christophe Girard Sextet. Tarifs : 10€/8€

– A 20h30, à La Maison avec Erik Truffaz / Sandrine Bonnaire en première partie et Noces Translucides en deuxième partie. Tarifs : soirée 25€/15€ Jeudi 10 :

– A 12h15, à La Maison avec Suzanne. Tarif unique : 5€

– A 18h30, au Théâtre municipal avec Yves Rousseau Septet. Tarifs : 10€/8€

– A 20h30, à La Maison avec Grio en première partie et Thomas de Pourquery et Supersonic en deuxième partie. Tarifs : soirée 25€/15€ Vendredi 11 :

– A 12h15, au Théâtre municipal avec Bruno Lapin. Tarifs : 5€/3€

– A 15h, au Café Charbon avec L’effet vapeur. Tarif unique : 5€

– A 18h30, au Théâtre municipal avec Dominique Pifarély et François Couturier. Tarifs : 10€/8€

– A 20h30, à La Maison avec Emile Parisien Sextet en première partie et Daniel Humair en deuxième partie. Tarifs : soirée 25€/15€ Samedi 12 :

– A 12h15, au Théâtre municipal avec Pierre Drevet et Bob Revel. Tarifs : 5€/3€

– A 17h, au Café Charbon avec Leïla Martial et Valentin Ceccaldi. Tarif unique : 10€

– A 20h30, à La Maison avec Sylvain Riffleten première partie et Rhoda Scott en deuxième partie. Tarifs : soirée 28€/17€ info@djazznevers.com +33 3 86 57 00 00 https://djazznevers.com/festival Nevers

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nivre Autres Lieu Nevers Adresse 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nivre Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nivre

Nevers Nevers Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

D’Jazz Nevers Festival Nevers 2022-11-05 was last modified: by D’Jazz Nevers Festival Nevers Nevers 5 novembre 2022 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nivre Nevers Nivre

Nevers Nivre