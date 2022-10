D’Jazz Nevers Festival : Education artistique et culturelle Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nivre D’Jazz Nevers développe depuis quelques années d’un projet artistique et culturel autour du jazz et des musiques improvisées.

3 concerts sont programmés :

– le lundi 7 novembre à 10h au Café Charbon avec Céline Bonacina – Laurent Dehors Duo

– le mardi 8 novembre à 10h à La maison avec Louis Sclavis – Bruno Ducret Duo

– le jeudi 10 novembre à 10h au Théâtre municipal avec Impérial Quartet

Pour toutes infos : 03.86.57.08.08 info@djazznevers.com +33 3 86 57 00 00 https://djazznevers.com/ Nevers

