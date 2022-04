D’jazz au jardin Dijon, 11 juillet 2022, Dijon.

D’jazz au jardin Square Darcy Place Darcy Dijon

2022-07-11 – 2022-07-15 Square Darcy Place Darcy

Dijon Côte-d’Or

EUR Depuis 2003, Media Music accueille un public nombreux à son festival convivial, sous les frondaisons du Jardin Darcy, pendant la semaine encadrant le 11 juillet.

La programmation est marquée d’éclectisme et de talent.

Du blues au jazz « vintage », en passant par tous les métissages, il y en a pour tous les goûts.

Media Music est une association dijonnaise créée en 1990, qui défend la pluralité du jazz à travers une programmation toujours plus riche.

La scène jazz est en constante évolution et Media Music s’engage à mettre en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain grâce à des événements de différentes envergures pour tout public.

info@mediamusic-dijon.fr +33 3 80 59 10 32 http://www.mediamusic-dijon.fr/

Square Darcy Place Darcy Dijon

