Laurent Bardainne fait partie de ces musiciens qui démontrent encore que la question du « genre musical » est dépassée. Cofondateur des groupes cultes Poni Hoax et Limousine, saxophoniste du Supersonic de Thomas de Pourquery, réalisateur du dernier album de Miossec, compositeur de l’album Lost de Camélia Jordana (Victoire de la Musique 2019), il collabore avec des artistes aussi variés que Cassius, Arthur H, Rodolphe Burger, Sébastien Tellier, Louis Sclavis, Philippe Katerine, Oxmo Puccino… Tigre d’Eau Douce est le premier projet sous son nom. Ancrés autour du grain de l’orgue Hammond et d’une pulsation constante, le quintet trace un trait d’union entre soul, afro et spiritual jazz. Après avoir battu des records d’audience sur les plateformes de streaming, le Tigre va faire vibrer le Café Charbon !

