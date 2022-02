D’Jazz au Charbon Café Charbon, 10 mars 2022, Nevers.

ARK — Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer à nouveau ce jeune trio, découvert en 2019 en ouverture de festival. ARK, c’est l’histoire de trois musiciens venus d’horizons différents. Joseph Bijon et Clément Drigon s’entendaient déjà à travers la musique avant de s’exprimer par la parole. Cousins et fils respectifs de l’accordéoniste Eric Bijon et du batteur Christophe Drigon, on devine sans peine dans quel climat ils ont bercé. Tous deux étudient au conservatoire du Grand Châlon : filière classique pour l’un, jazz pour l’autre. Malgré des influences diverses, ils se prennent de passion pour les musiciens du label ECM, cette branche du jazz ou la musique est « fine, libre et apaisante ». Une aventure partagée avec le contrebassiste et improvisateur expérimenté Benoît Keller, véritable poumon de ce trio. Sornette ——– Sornette, c’est le résultat d’une rencontre de quatre fortes personnalités en terre bourguignonne. Saxophone/trompette/contrebasse/batterie, une instrumentation rendue mythique dans l’histoire du jazz par Ornette Coleman, John Coltrane ou encore Mark Turner. Le quartet s’inspire de l’univers de ces maitres, tout en créant leurs propres compositions aux accents bop, quelques prises de risque et une grande liberté d’improvisation. Un jeune quartet imprévisible, sans filtre ni prétention mais terriblement efficace ! Sornette reçoit pour 2022 le soutien du Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté en bénéficiant du dispositif de missionnement, lui permettant ainsi de se produire dans les clubs et festivals de jazz de la région.

