D’Jazz à la plage Dijon, 5 août 2022, Dijon.

D’Jazz à la plage Lac Kir Avenue du Premier Consul Dijon

2022-08-05 – 2022-08-05 Lac Kir Avenue du Premier Consul

Dijon Côte-d’Or

EUR En 18 ans, D’Jazz à la Plage est devenu un événement incontournable de la vie culturelle dijonnaise de l’été. Le principe : des vendredis musicaux au mois d’août dans un cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir.

C’est aussi l’occasion de présenter quelques-uns des cousinages du jazz !

Media Music est une association dijonnaise créée en 1990, qui défend la pluralité du jazz à travers une programmation toujours plus riche.

La scène jazz est en constante évolution et Media Music s’engage à mettre en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain grâce à des événements de différentes envergures pour tout public.

info@mediamusic-dijon.fr http://www.mediamusic-dijon.fr/

En 18 ans, D’Jazz à la Plage est devenu un événement incontournable de la vie culturelle dijonnaise de l’été. Le principe : des vendredis musicaux au mois d’août dans un cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir.

C’est aussi l’occasion de présenter quelques-uns des cousinages du jazz !

Media Music est une association dijonnaise créée en 1990, qui défend la pluralité du jazz à travers une programmation toujours plus riche.

La scène jazz est en constante évolution et Media Music s’engage à mettre en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain grâce à des événements de différentes envergures pour tout public.

Lac Kir Avenue du Premier Consul Dijon

dernière mise à jour : 2022-04-14 par