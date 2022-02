Djazia Satour Marseille 1er Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Djazia Satour La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 12 Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé « Aswât » (« Des voix ») qui explore, dans la veine subtile et personnelle que nous lui connaissons, l’héritage musical algérien. On reconnaît encore dans les compositions originales qu’elle propose les influences les plus actuelles, empruntées notamment à la folk indie et au groove d’une pop pétillante. L’inspiration s’infléchit cependant de façon marquée vers les genres traditionnels qui ont bercé ses premières années.



Depuis, Djazia Satour a assuré plus de 70 concerts en France et à l’étranger. En 2021, l’artiste prolonge l’aventure scénique de cet album avec la création d’un tout nouveau spectacle plus intimiste et minimaliste. Soulignant la singularité de son chant par les sonorités évocatrices du bendir (percussion traditionnelle maghrébine), la chanteuse sera accompagnée par son pianiste, Pierre-Luc Jamain (Feist, Oxmo Puccino, Arthur H…).



Après quelques galops d’essais en 2019 en première partie d’Arthur H qui lui offre un passage à l’Olympia, et une invitation au TED Summit à Edinburgh, le duo a décidé de poursuivre l’écriture du spectacle.

