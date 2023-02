DJAZIA SATOUR + Lux Montes LE GUEULARD PLUS NILVANGE Catégories d’Évènement: Moselle

DJAZIA SATOUR + Lux Montes LE GUEULARD PLUS, 11 février 2023, NILVANGE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Le Gueulard Plus (2/2020-001749) présente : ce concert. Ancrée dans ses racines algériennes mais ouverte à tous les vents : c'est pour cela que la musique de Djazia Satour nous transporte. Sur son dernier album Aswât (« Des voix ») résonnent les échos du chaâbi, de la folk, et parfois d'étincelantes nuances pop. Le bendi traditionnel, le banjo ou la mandole accompagnent le chant en arabe de Djazia, qui évoque la nostalgie ou l'errance mais aussi l'espoir et l'avenir. Une exploration sensible et subtile d'un héritage qui se vit au présent. Si vous aimez : Souad Massi, Jawhar. Le Gueulard Plus est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants et aux malvoyants. L'horaire annoncé dans la programmation correspond au début du concert. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 minutes avant l'horaire annoncé du concert. N° téléphone accès PMR : 0382540707. Gratuit pour les moins de 15 ans.



Votre billet est ici

