DJAZIA SATOUR (POP/FOLK ALGERIENNE) ▪️ Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé « Aswât » (« Des voix ») qui explore dans sa veine subtile et personnelle, l’héritage musical algérien. On reconnaît encore dans ses compositions, des influences plus actuelles, empruntées notamment à la folk indie et au groove d’une pop pétillante. L’inspiration s’infléchit cependant de façon marquée vers les genres traditionnels qui ont bercé ses premières années. Djazia Satour a assuré plus de 70 concerts en France et à l’étranger. En 2021, l’artiste prolonge l’aventure scénique de cet album avec la création d’un tout nouveau spectacle plus intimiste et minimaliste. Soulignant la singularité de son chant par les sonorités évocatrices du bendir, la chanteuse sera accompagnée par Pierre-Luc Jamain, pianiste aux collaborations fertiles (Feist, Oxmo Puccino, Arthur H…). Instant magique assuré. Distribution : Djazia Satour – chant, bendir / Pierre-Luc Jamain – piano. Découvrir : « Chouf Ellil » (Gare Session #2) : [https://www.youtube.com/watch?v=KwLc9WVehPQ](https://www.youtube.com/watch?v=KwLc9WVehPQ)… » Loun Liyam » : [https://www.youtube.com/watch?v=VCSKNIIyjA4](https://www.youtube.com/watch?v=VCSKNIIyjA4)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hmWK](https://urlz.fr/hmWK) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T23:00:00