Jardins Paul et Virginie, le samedi 24 juillet à 20:00

La musique de Djazia Satour est empreinte d’héritage algérien, teintée d’influences folk, indie et groove. Elle y aborde des thèmes comme l’exil, la dépossession et appelle à la mémoire, l’amour, le tout en arabe algérien. Un mélange subtil et personnel, un retour aux sources musicales accompagné sur scène du banjo et du mandole.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Concert folk Jardins Paul et Virginie 2 boulevard du Château 78280 Guyancourt

2021-07-24T20:00:00 2021-07-24T21:30:00

