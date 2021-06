Djazia Satour | Festival PassWorld Parc du Château d’Arnouville, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Arnouville.

Djazia Satour | Festival PassWorld

Parc du Château d’Arnouville, le vendredi 9 juillet à 20:30

Dans son dernier album Aswât (« Des voix »), Djazia Satour explore l’héritage musical algérien à sa manière, subtile et personnelle. Elle fait s’acoquiner le chaâbi et la folk, le banjo et le bendir pour offrir une musique sensible et délicate. Ses textes évoquent – en arabe, la langue d’écriture de toutes ses chansons – les thèmes de la dépossession, de l’exil et de l’errance, la nostalgie des lieux désertés et des gens disparus. Loin de céder aux tentations passéistes, Djazia Satour va chercher dans la tradition de nouvelles opportunités d’invention.

Gratuit, réservation conseillée

Djazia Satour explore l’héritage musical algérien à sa manière, subtile et personnelle. Elle nous offre une folk sensible et délicate.

Parc du Château d’Arnouville 7 Rond-Point de la Victoire 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T23:00:00