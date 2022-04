Django Unchained Cinéma Katorza Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Django Unchained Cinéma Katorza, 12 mai 2022, Nantes. 2022-05-12

Horaire : 21:30

Gratuit : non 7,10 € / 6,50 € (réduit) Projection du film de Quentin Tarantino.Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, fait l’acquisition de Django, un esclave qui peut l’aider à traquer les frères Brittle. Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle – morts ou vifs.La projection sera suivie d’une intervention de Thierry Piel, maître de conférences en histoire ancienne à l’Université de Nantes. Dans le cadre de l’Absurde Séance et du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinéma Katorza Adresse 3 Rue Corneille Ville Nantes lieuville Cinéma Katorza Nantes Departement Loire-Atlantique

Cinéma Katorza Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Django Unchained Cinéma Katorza 2022-05-12 was last modified: by Django Unchained Cinéma Katorza Cinéma Katorza 12 mai 2022 Cinéma Katorza Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique