Django symphonique LE BAL BLOMET, 5 avril 2023, PARIS. Django symphonique LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 20:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Soirée exceptionnelle autour de Django Reinhardt ! La crème des musiciens de Jazz Manouche de la scène parisienne interprète les plus belles compositions du Génial manouche, ses pépites inoubliables, telles que Minor Swing, Nuages ou encore Troublant Boléro et Swing 48, entourés d'un quatuor à cordes! LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris

