Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris DJANGO SYMPHONIQUE LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DJANGO SYMPHONIQUE LE BAL BLOMET, 4 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 20h à 22h

payant

Soirée exceptionnelle autour de Django Reinhardt, avec les meilleurs musiciens de Jazz Manouche de la scène parisienne ! Soirée exceptionnelle autour de Django Reinhardt ! La crème des musiciens de Jazz Manouche de la scène parisienne interprète les plus belles compositions du Génial manouche, ses pépites inoubliables, telles que Minor Swing, Nuages ou encore Troublant Boléro et Swing 48, entourés d’un quatuor à cordes! Une premiere en exclusivité au Bal Blomet ! Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-04T20:00:00+01:00_2021-12-04T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris