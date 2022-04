Django et le swing des 40’s au Bal Blomet LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Django et le swing des 40’s au Bal Blomet LE BAL BLOMET, 7 mai 2022, Paris. Retrouvez Django et le swing des 40’s au Bal Blomet le 7 mai prochain ! Un quartet talentueux, où violon, guitares et contrebasse rapprochent les musiques traditionnelles du jazz américain.

Date et horaire exacts : Le samedi 07 mai 2022

de 20h00 à 22h00

payant tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Plein Tarif : 20 EUR Le genial manouche a parfois joué avec des pianistes, mais ceux-ci étaient souvent réduits à l’accompagnement et ne lui donnaient pas la réplique comme le faisait le violon de Stéphane Grappelli. Le Romain Vuillemin Quartet invite le pianiste Bastien Brison afin d’imaginer une conversation entre la guitare de Django Reinhardt, le violon de Stephane Grappelli et le piano des monuments du swing que sont Fats Waller ou encore Erroll Garner. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/romain-vuillemin-4tet4 Réservations

