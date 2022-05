DJANGO ALL STARS Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Complexe culturel de l'Angelarde, le jeudi 16 juin à 21:00

Constitué en 2011 à l’occasion du festival Django Reinhardt de New York, le Quintet donne à l’héritage de Django Reinhardt une expression résolument moderne. Plébiscité pour la virtuosité de ses membres et la profonde légitimité de son inspiration, il est programmé dans les plus grands festivals dont celui de Newport et dans les salles les plus prestigieuses tel que le mythique Carnegie Hall. Samson Schmitt (Guitare) – Pierre Blanchard (Violon) – Ludovic Beier (Accordéon) Philippe Cuillerier (Guitare) – Antonio Licusati (Contrebasse). Billetterie en ligne à partir du 5 avril et l’espace billetterie au Complexe culturel de l’Angelarde le mardi 3 mai de 14h30 à 18h30. [Programme du festival](%5Bhttps://festival-jazzellerault.fr%5D(https://festival-jazzellerault.fr))

de 11€ à 26€, pass culture, réservation conseillée

Festival Jazz'ellerault – 29ème édition

2022-06-16T21:00:00 2022-06-16T22:30:00

