Marseille Le Poisson Lune Bouches-du-Rhône, Marseille « Djan Djan autour du monde » Le Poisson Lune Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

« Djan Djan autour du monde » Le Poisson Lune, 20 novembre 2021, Marseille. « Djan Djan autour du monde »

Le Poisson Lune, le samedi 20 novembre à 15:00

Il était une fois un petit train de bois, un train magique qui nous emmène au pays de la musique. Une «formule magique», prononcée par les enfants, tout au long du spectacle, met le train en mouvement, et nous voilà partis pour le tour du monde… A chaque escale, les enfants découvrent des instruments de musique (balafon, bâton de pluie géant, multiples percussions…), des objets sortant de la valise magique, des parfums, des chansons traditionnelles, des rythmes propres aux pays où l’on s’arrête. Chant, instruments, bruitages..: Déborah NABET et Sonia NAZARETIAN Lien extrait vidéo du spectacle [https://vimeo.com/364389785/6462c59a65](https://vimeo.com/364389785/6462c59a65) Tarif unique: 7 euros Réservation via [contact@le-poisson-lune.com](mailto:contact@le-poisson-lune.com) ou message privé. ♫JEUNE PUBLIC♫ Le Poisson Lune 117 Bd Baille, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Poisson Lune Adresse 117 Bd Baille, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Le Poisson Lune Marseille