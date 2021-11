Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Djamilia – Mois du film documentaire Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Au Kirghizstan, le film part à la recherche de Djamilia, jeune fille en rupture avec les règles de la société kirghize et personnage principal du roman de Tchinghiz Aïtmatov publié en 1958. « Ce film fait parler des femmes et parle d’elles, de leur résistance, d’une liberté qui se place en des espaces inattendus » A. Echard Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice. Inscription au 05 81 91 79 40 Au Kirghizstan, le film part à la recherche de Djamilia, jeune fille en rupture avec les règles de la société kirghize et personnage principal du roman de Tchinghiz Aïtmatov publié en 1958. « Ce film Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-13T18:00:00 2020-11-13T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse