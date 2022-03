DJAMIL MOHAMED Château Dalle-Dumont, 25 juin 2022, Wervicq-Sud.

Château Dalle-Dumont, le samedi 25 juin à 17:00

DJAMIL MOHAMED ————– Djamil Mohamed, comédien, est né à Mayotte de parents comoriens et le chemin pour accéder à une école d’Art dramatique n’était vraiment pas tout tracé. Il raconte comment il s’est mis à rêver d’Hamlet, Lorenzaccio, de Dom Juan, ou d’Arlequin… lui, si éloigné, a priori, des textes du répertoire. Comment ce désir l’a porté jusqu’à devenir l’acteur qu’il est aujourd’hui. Le portrait intime d’un jeune homme qui a dû trouver la force de dépasser sa condition sociale et sa couleur de peau, s’affranchir des difficultés et des assignations. On entend certains des plus grands monologues du répertoire. On découvre un acteur de grand talent issu de la nouvelle génération. **Création :** Ronan Chéneau **Mise en scène :** David Bobée **Durée** : 1 heure **À partir de 14 ans**

Gratuit. Réservations par téléphone ou par mail.

Proposé par le Théâtre du Nord

Château Dalle-Dumont 21 rue de Linselles Wervicq-sud Wervicq-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T17:00:00 2022-06-25T18:00:00