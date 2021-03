Djamil Le Shlag – “Premier Round” L’Institut du Monde Arabe, 30 mai 2021-30 mai 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 30 mai 2021

de 17h à 18h30

payant

Après 3 saisons de chroniques sur Radio Nova et un passage remarqué au Jamel Comedy Club sur Canal Plus, Djamil Le Shlag prend ses quartiers à l’IMA. Dans un spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up.

Djamil Le Shlag

Ousmane Diaby

Né il y a une trentaine d’année quelque part en Auvergne, Djamil apprend très tôt à parler fort et attirer l’attention, il faut dire qu’à 11 dans un F4 c’était son seul moyen de se faire entendre.

Il passe une enfance paisible à Vichy, à la frontière entre le monde rural et la grande ville.

A l’époque son emploi du temps se découpe entre partie de pêche au gardon dans l’Allier et tournoi de basket de rue.

Entre l’Éducation nationale et lui, c’est un rendez-vous manqué. Mais cette histoire inachevée lui permet quand même de traîner quelques années sur les bancs de l’université. Entre fac d’histoire et de sociologie Djamil se cherche.

C’est donc logiquement dans la vente de fauteuils massant sur les foires qu’il travaille quelques années avant de partir vivre quelques mois aux États-Unis et en Asie.

Nourri par ce parcours sinueux hors des sentiers battus, Djamil constate qu’il n’a vraiment qu’une seule envie : faire rire sur scène.

A 30 ans, il se sent mûr pour démarrer dans l’humour et met aujourd’hui toute son énergie pour imposer son style et sa vision.

Pour trouver ses modèles, inutile de chercher parmi les humoristes. Il puise plus son inspiration du côté de James Brown, Jacques Brel, ou Freddie Mercury, des bêtes de scène qu’il admire pour leur capacité à enflammer les salles et les stades.

Fan inconditionnel de Mohamed Ali, il prend la scène pour un ring et cherche à toucher son public à la tête, au cœur mais surtout à l’estomac. Car son objectif, c’est de vous plier en deux !

La Sacem est ravie de soutenir l’Institut du monde arabe pour le développement de l’IMA Comedy Club, un rendez-vous qui participe à la promotion de l’humour et offre un cadre ainsi que des outils professionnels pour les artistes humoristes programmés.

Spectacles -> Humour

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Spectacles -> Humour

Date complète :

2021-05-30T17:00:00+02:00_2021-05-30T18:30:00+02:00

(c) Ousmane Diaby