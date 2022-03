Djamil Le Shlag Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Djamil Le Shlag Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

2022-03-17

Brest Finistère Après un premier tour de chauffe au Théâtre de Dix Heures, Djamil Le Shlag revient sur les planches, plus affûté que jamais. Avec un nouveau spectacle, plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO. Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous pousseront dans les cordes, pendant 60 minutes. Tarifs : 27 € (droits de locations inclus)

Billetterie : Points de vente habituels (Fnac, réseau ticketnet…)

Placement libre

