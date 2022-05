DJAM en concert au New Morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 11 juin 2022

de 20h00 à 23h00

payant à partir de 16 euros

En concert, DJAM embarque le public avec un live fort et fluide, plein de liberté et de créativité, sublimé par un charisme hors du commun. A voir au New Morning le 11 juin. Fondateur du groupe Djmawi Africa qu’il a dû quitter en 2015 afin de se consacrer à ses études en musicologie à l’université Paris VIII, le chanteur a constitué, autour de lui, une nouvelle équipe de musiciens talentueux, partageant le groove auquel il aspire. Aux irrésistibles tranches de reggae, s’ajoutent du rock, du funk, de la folk – les rythmes s’enchaînent, joués par un combo imparable, porté par une solide section rythmique.

DJAM sublime les shows par son énergie et son charisme hors du commun, offrant des moments étincelants de complicité avec ses musiciens et ses choristes ; il enchante le public avec son style unique à la frontière de différentes cultures. New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

