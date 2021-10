Paris Cabaret sauvage île de France, Paris Djam avec Souad Asla Cabaret sauvage Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Djam avec Souad Asla Cabaret sauvage, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 19h à 23h

payant

Au cabaret Sauvage le 13 novembre 2021 DJAM Un concert exceptionnel pour présenter son nouvel album “Zdeldel”. Troubadour en dreadlocks, les chansons de Djam sont irriguées d’influences africaines et de reggae authentique, avec un sens du groove et un vrai talent de guitariste. SOUAD ASLA Artiste phare de la nouvelle génération du Sud Algérien, héritière de la tradition gnawa et de ses transes qui soignent l’âme, Souad Asla nous emmène avec sa voix aux portes du désert. Son registre musical s’étend des mélodies traditionnelles apprises dans l’enfance aux musiques rencontrées dans son parcours de croissance : blues, jazz, rock… Concerts -> Autre concert Cabaret sauvage 59 Boulevard Macdonald Paris 75019

7 : Porte de la Villette (337m) 7 : Corentin Cariou (566m)

Contact : Cabaret sauvage 0 https://www.cabaretsauvage.com/ https://www.facebook.com/cabaretsauvageparis19 Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-11-13T19:00:00+01:00_2021-11-13T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cabaret sauvage Adresse 59 Boulevard Macdonald Ville Paris lieuville Cabaret sauvage Paris