Genève Alhambra

DJAM Alhambra, 25 septembre 2021, Genève. DJAM

Alhambra, le samedi 25 septembre à 21:00

**FÊTE DE L’OLIVIER 2021 – 6 ème Festival des musiques arabes et méditerranéennes** Djam est auteur, compositeur et interprète de musique algérienne actuelle. Djamil Ghouli alias Djam à des rêves plein la tête, il explore les univers musicaux, particulièrement le son africain dont il se nourrit. Résolument engagé à dénoncer les maux sociaux qui entravent la jeunesse algérienne, il fait de Bezzaf, H’chiche ou pois chiche et Dellali des titres repris en chœur par son public à chaque représentation. Installé en France, Djam suit des études de musicologie. Il a mis un terme à sa participation à Djmawi Africa pour se consacrer pleinement à son projet en solo. Il a constitué autour de lui une nouvelle équipe de musiciens talentueux qui partagent avec lui le groove. Sa musique est très marquée par les influences africaines et le reggae.

de 30 à 35 frs

ICAM présente : Cuscus-Flamenco en concert à l’Alhambra le 25 septembre 2021 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T23:30:00

