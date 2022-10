Djalti | Concert “Université du Raï” L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Djalti | Concert “Université du Raï” L’Institut du Monde Arabe, 11 décembre 2022, Paris. Le dimanche 11 décembre 2022

de 17h30 à 18h30

. payant Tarif plein 20€ Tarif réduit 16€ Tarif jeunes -26 ans 12€

Djalti est la première grande vedette du raï qui ne soit pas issue de l’Oranie, berceau du genre. Djalti est la première grande vedette du raï qui ne soit pas issue de l’Oranie, berceau du genre. Abderrahmane Djalti, né en 1958 à Bir Khadem au sud d’Alger, s’est lancé dans le raï dès 1984 avec une voix de velours qui se démarque des ténors oranais. D’ailleurs, il est surnommé avec sa cassette de 1987 « l’Ange du raï ». Mais le crooner algérois sera starisé dès 1992 avec son rôle dans le film Lahn el amel (Mélodie de l’espoir), film musical de Djamel Fezzaz, une sorte de Roméo et Juliette à l’algérienne, lointaine tragédie succédant à Qays wa Leyla, légende arabe d’un amour contrarié qui remonterait au VIIe siècle. RÉSERVER SON BILLET L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/djalti-concert-universite-du-rai

DR djelati

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris lieuville L'Institut du Monde Arabe Paris Departement Paris

L'Institut du Monde Arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Djalti | Concert “Université du Raï” L’Institut du Monde Arabe 2022-12-11 was last modified: by Djalti | Concert “Université du Raï” L’Institut du Monde Arabe L'Institut du Monde Arabe 11 décembre 2022 L'Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris