D’jal « Nouveau spectacle » Théâtre des Arcades de Buc Buc, mardi 14 mai 2024.

D’jal « Nouveau spectacle » Rires garantis le 14 mai à 20h30 au Théâtre des Arcades de Buc avec D’jal ! Nouveau spectacle, nouveaux fous rires. Réservez dès maintenant pour une soirée pleine d’humour ! Mardi 14 mai, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarif : 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T20:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T20:30:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

De retour après deux shows à succès et plus de 200 représentations, D’jal vous présente un nouveau spectacle avec des personnages encore plus délirants et des situations plus folles !

Venez vous amuser et savourer votre dose d’humour et d’amour.

