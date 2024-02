D’JAL MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, vendredi 11 avril 2025.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour PMR : ce@lesdernierscouches.com

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2025-04-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63