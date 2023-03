D’JAL – A Coeur Ouvert (Tournée) SEVEN CASINO AMNEVILLE Catégories d’Évènement: Amnéville

Moselle

D’JAL – A Coeur Ouvert (Tournée) SEVEN CASINO, 22 avril 2023, AMNEVILLE. D’JAL – A Coeur Ouvert (Tournée) SEVEN CASINO. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros. D’JAL ‘’A CŒUR OUVERT’’ Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le « portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre » à coeur ouvert » et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie. Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le coeur qui nous fait prendre de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de partage et d’authenticité ! D’jal Votre billet est ici SEVEN CASINO AMNEVILLE SEVEN CASINO Moselle D’JAL ‘’A CŒUR OUVERT’’ Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le « portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre » à coeur ouvert » et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie. Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le coeur qui nous fait prendre de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de partage et d’authenticité ! .34.0 EUR34.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Amnéville, Moselle Autres Lieu SEVEN CASINO Adresse SEVEN CASINO Ville AMNEVILLE Departement Moselle Lieu Ville SEVEN CASINO AMNEVILLE

SEVEN CASINO AMNEVILLE Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville/

D’JAL – A Coeur Ouvert (Tournée) SEVEN CASINO 2023-04-22 was last modified: by D’JAL – A Coeur Ouvert (Tournée) SEVEN CASINO SEVEN CASINO 22 avril 2023 SEVEN CASINO AMNEVILLE

AMNEVILLE Moselle