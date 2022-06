D’Jal – A cœur ouvert, 11 décembre 2022, .

D’Jal – A cœur ouvert

2022-12-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-11

D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de Rire mais surtout toujours plus d’amour.



Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le « portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches.



D’Jal se livre « à cœur ouvert » et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie.

Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes.



Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait prendre de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de partage et d’authenticité !

Retrouvez D’Jal avec son spectacle « A cœur ouvert » sur la scène de l’Espace Julien le 11 décembre.

