Le Non-Lieu, le samedi 27 novembre à 20:30

Ce quartet explore avec le public un large paysage : de la musique afro-caribéenne en passant par la bossa nova, de la samba au son cubano, c’est un continent et ses métissages qui sont convoqués. Laissez-vous séduire par les rythmiques dansantes, les mélodies exotiques et la joie que ces musiciens transmettent avec eux. Djamel Taouacht : batterie Eduardo Vals : basse, quatro Alain Vernerey : piano Margot Boudali : chant Paf : 10€ + adh. Rés. : 06 82 58 22 49

10€ + adhésion

♫♫♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

