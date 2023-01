Djadja & Dinaz Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Djadja & Dinaz Zénith Nantes Métropole, 26 novembre 2023, Saint-Herblain.

Horaire : 18:30

39 € à 59 €
BILLETTERIES : www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com
PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr

Concert. Djadja & Dinaz c'est plus d'un million de disques vendus à travers le monde, plus d'un milliard d'écoutes sur les plateformes de streaming. Ils sont sans doute le duo le plus en vue de la scène urbaine française !

