Lochness Pub, le samedi 2 avril à 19:00

Dj Z is back au Lochness Pub avec une playlist revival improbable ( Queen, Genesis, abba, Police, Outcast, Britney Spears, Bon jovi, etc … ) ! Avec en exclu des Tshirts et des Goodies Diamond dust à Gagner : [www.diam-dust.com](http://www.diam-dust.com)

Entrée libre

♫♫♫ Lochness Pub 3 Cours Jean Ballard, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T01:00:00

