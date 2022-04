DJ Woxow Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi soir au BLUM ! Sur les vibes Groove, Cumbia et Afro, venez mettre le feu sur le dancefloor avec DJ Woxow / Italie à partir de 21h – Event Gratuit ———- Woxow est un producteur, DJ, un collectionneur de disques, un promoteur passionné par la musique. L’obsession de Woxow avec la musique a commencé dès l’âge de 15 ans, quand il se met à produire des compilations personnalisées pour ses amis. Après 20 ans de creusement sérieux entre mixages et écoutes intenses, Woxow réalise finalement sa première production de musique: un album intitulé “Alcazar”, featuring les légendaires Ken Boothe, Akil le MC (Jurassic 5), BluRum13, Hannah Williams, Blacc El, Lostpoet and more…. ———- INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger – Parking à proximité (Gambetta) – Transport en commun : M1, T2 (Réformés Canebière) & M2, T2 (Noailles)

Entrée libre

