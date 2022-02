DJ WONDERBRAZ – Le K’fé Quoi ! – Forcalquier (04) Le K’fé quoi ! Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

DJ WONDERBRAZ – Le K’fé Quoi ! – Forcalquier (04) Le K’fé quoi !, 25 mars 2022, Forcalquier. DJ WONDERBRAZ – Le K’fé Quoi ! – Forcalquier (04)

Le K’fé quoi !, le vendredi 25 mars à 20:00

DJ Wonderbraz aka Yuna Le Braz, est une artiviste indisciplinée. À Paris, c’est elle qui envoie les scuds que personne n’a jamais vus passer. On lui demande : C’est quoi ce truc ? – Ha ! Ha ! Si j’te disais, tu m’croirais pas ! Yuna mixe. Elle est dans la musique. Comme d’autres la font. Tout est prétexte pour aller à la pêche aux découvertes inattendues. Wonderbraz tire les gens de leur bulle. Wonderbraz tire les gens de leur pull. Elle peut balancer aussi bien de la pure techno, du hip hop, du rock, que faire voyager le chaland, le mener en bateau, au Brésil, en Afrique, en Turquie, en Roumanie… Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des musiques du monde que l’on n’a pas souvent l’occasion d’écouter. Le K’fé quoi ! 04300 Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Le K'fé quoi ! Adresse 04300 Forcalquier Ville Forcalquier lieuville Le K'fé quoi ! Forcalquier Departement Alpes-de-Haute-Provence

Le K'fé quoi ! Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forcalquier/

DJ WONDERBRAZ – Le K’fé Quoi ! – Forcalquier (04) Le K’fé quoi ! 2022-03-25 was last modified: by DJ WONDERBRAZ – Le K’fé Quoi ! – Forcalquier (04) Le K’fé quoi ! Le K'fé quoi ! 25 mars 2022 forcalquier Le K'fé Quoi Forcalquier

Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence